Скорой помощи разрешат прерывать эфир радиостанций

24 Января 2017 года, 11:40

МОСКВА/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Власти Москвы и Минкомсвязь России обсуждают новый способ экстренного информирования водителей, который предлагается протестировать в столице. У экипажа скорой помощи появится возможность прерывать сообщения радиостанций, чтобы обратиться к водителям. Еще не существует готовой технологии, и рассматриваются различные варианты внедрения идеи. Например, в прошлом году специалисты начали тестирование нескольких радиостанций для перехвата сигнала Radio Data System на специальном стенде. Задача в том, чтобы передавать сообщения не на всю Москву, а локально — по отдельным районам или улицам.

Начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков рассказал «Коммерсанту», что передача сообщений через RDS будет также полезна для информирования о дорожной ситуации: чтобы водители знали о месте ДТП, или чтобы вызвать к месту аварии врача.

«Для этого нужно будет регламентировать перехват сигнала и решить вопрос с компенсацией радиовещателям за короткие, длительностью до одной минуты, включения в эфир, хотя они могут быть и безвозмездными», – рассказал Мартышков.

Отметим, Закон «О СМИ» обязывает редакции незамедлительно выпускать в эфир экстренную информацию по требованию компетентного федерального органа.

Фото: Twitter