Учебный процесс в некоторых классах Мурманской области приостановлен из-за гриппа

24 Января 2017 года, 13:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – По данным управления Роспотребнадзора, с 16 по 22 января на территории Мурманской области заболеваемость гриппом и ОРВИ находилась на уровне незначительно выше эпидемических порогов. На третьей неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного и школьного возрастов временно приостановлена работа двух групп в детских садах города Апатиты и поселка Ловозеро. Восемь классов из четырех школ Мурманска и Кандалакши также закрыты на карантин.

Продолжаются исследования материалов от больных для расшифровки этиологии сезонных подъёмов заболеваемости.

«Результаты лабораторного мониторинга подтверждают циркуляцию прогнозируемых штаммов гриппа, которые были включены в состав вакцин, применяемых для иммунизации населения в текущем эпидсезоне», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Фото: Twitter