Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения

24 Января 2017 года, 14:19

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня мэр Мурманска Дмитрий Филиппов посетил «Городской спортивный центр «Авангард». В рамках программы «Доступная среда» глава города оценил доступность сооружения для маломобильных групп населения.

Для людей с ограниченными возможностями в спортивном комплексе установлен подъемник с первого на второй этаж и гидравлический подъемник с креслом в большой чаше бассейна. Кроме того, на деньги из областного бюджета были закуплены инвалидные коляски. Во время осмотра «Авангарда» Дмитрий Филиппов попробовал пройти с коляской до бассейна.

«В спорткомплексе есть все приспособления: пандусы на входе, вызов специалистов, чтобы довезти в холл человека. Здесь есть коляски, куда пересаживают человека. Дальше – удобный подъемник, сопровождающий может им управлять. Потом идет раздевалка и большая чаша бассейна, где есть подъемник, с помощью которого инвалида можно опустить в воду в присутствии специального инструктора. Также в «Авангарде» есть тренажерный зал с тренажером для лиц с ограниченными возможностями», – рассказал мэр города.

Не обошлось без замечаний: Дмитрий Филиппов отметил, что в здании спортивного комплекса узкие проходы, однако пройти по ним с коляской возможно. В целом, заключил глава города, в «Авангарде» проведена полномасштабная работа, и «спорткомплекс вполне предусмотрен для маломобильных групп населения».

«Не могу сказать, что все готово для посещения маломобильными группами, ведь здание строилось в 90-е, тогда не такие были требования. Но мы стараемся адаптировать все, что возможно. Конечно, есть сложности при посещении, если человек приходит без сопровождающего. Если с сопровождающим – не будет проблем», – прокомментировал директор «Авангарда» Александр Крамаренко.

Также он сообщил, что количество посетителей с ограниченными возможностями увеличилось, и сейчас в спорткомплекс регулярно ходит 8-10 человек в месяц. Поэтому на запасном выходе будет установлена еще одна платформа, чтобы, в случае пожара, можно было эвакуировать маломобильных лиц. Работы будут сделаны до 31 марта.