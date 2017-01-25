В России хотят ввести штраф за оскорбление врача или медперсонала

25 Января 2017 года, 18:26

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Госдуме рассматривается законопроект о мерах пресечения в случае угроз медицинским работникам. Изменения предлагается внести в статью Кодекса об административных правонарушениях о мелком хулиганстве. В случае одобрения депутатами, нарушителю может грозить штраф до 2,5 тысяч рублей или арест на 15 суток.

«Участившиеся случаи нападения на сотрудников медучреждений, находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных обязанностей, свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты, в том числе правовых», – говорится в пояснительной записке.

В настоящий момент проводятся общественные обсуждения в отношении другого правового акта. В ноябре Министерство здравоохранения предложило ввести уголовную ответственность за покушение на жизнь врачей вплоть до пожизненного лишения свободы. В случае принятия документ вступит в силу с июля 2018 года.

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