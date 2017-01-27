В Финляндии возможна эпидемия кори

27 Января 2017 года, 14:36

ФИНЛЯНДИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В Ведомстве здравоохранения и социального развития Финляндии THL обеспокоены снижением уровня охвата населения прививками от кори, паротита и краснухи, пишет Yle.

Среди детей, родившихся в 2014 году, около 95% привиты комбинированной вакциной MPR, дающей хорошую защиту от этих опасных детских заболеваний, но на территории 61 поликлиники эта цифра – ниже 95 %, что, по мнению THL, является критическим порогом.

По мнению главврача THL Танели Пуумалайнена, снижение уровня охвата прививками объясняется несколькими причинами. Во-первых, есть семьи, в которых родители из-за различных психо-социальных проблем не прививают детей. В других случаях речь идет о сознательном отказе родителей от вакцинации своих детей.

В THL предупреждают, что в регионах с низким охватом вакцинацией существует реальный риск возникновения эпидемии кори.

Самый низкий уровень защиты от кори - в Пелкосенниеми-Савукоски, Лумийоки, Карккила-Вихти, а самый высокий (100% защита) - в Инари, Посио, Рантасалми, Юука, Тервола, Кихниё, Салла, Аскола, Рануа, Утсйоки, Ряяккюля, Пуоланка и Кемиярви.

Фото: plus.google.com