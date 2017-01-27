Житель Мурманской области пострадал из-за халатности «Никельавтодора»

30 Января 2017 года, 11:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Печенгского района внесла представление в адрес руководителя ООО «Никельавтодор». Компания не справилась с исполнением законодательства, направленного на обеспечение безопасности дорожного движения, и в результате пострадал человек.

Местный житель, двигаясь из Никеля в Заполярный на собственном транспорте, застрял в снегу. После продолжительного ожидания помощи в автомобиле мужчина был доставлен в реанимационное отделение Печенгской ЦРБ с диагнозом «Отравление угарным газом, общее переохлаждение». Как пояснили «Би-порту» отравление могло произойти из-за обогрева в салоне автомобиля.

«Когда он включил обогрев салона, воздух кондиционировал внутри, и скорее всего не происходило циркуляции наружу», – рассказала старший помощник прокурора Мурманской области Эвелина Макарова.

Поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Ход рассмотрения актов реагирования находится на контроле у прокурора района.

В надзорном органе подчеркнули, что между генподрядчиком ООО «Технострой» и ООО «Никельавтодор» заключен договор субподряда по содержанию автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области. И общество «Никельавтодор» не смогло выполнить принятые на себя обязательства.

Фото: pcrb.polarmed.ru