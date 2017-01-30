Представители мурманских медучреждений совершили рабочую поездку в Татарстан

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Ромео и Джульетту вернули домой: сбежавшим детям из Кировска просто захотелось романтики
 
 
 
 

Курсы валют 28.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,6408
1,7264
1 USD
Доллар США
60,3196
1,1028
1 EUR
Евро
64,3429
0,7204
10 NOK
Норвежских крон
72,3708
1,4525
10 SEK
Шведских крон
68,1562
1,1256
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
5.1 м/с
давление 744.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога на Териберку и Туманный закрыта
30 Января 2017, 16:54
Дорога на Териберку и Туманный закрыта
В Мурманске 1 февраля начнется прием заявлений для поступления детей в первый класс
30 Января 2017, 16:40
В Мурманске 1 февраля начнется прием заявлений для поступления детей в первый класс
На проектирование и подъем одного затонувшего объекта со дна Кольского залива потребуется около 52 недель
30 Января 2017, 14:41
На проектирование и подъем одного затонувшего объекта со дна Кольского залива потребуется около 52 недель
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
30 Января 2017, 14:25
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
 
 
 
 

Самое читаемое

Сильный ветер ожидается в Мурманской области
30 Января 2017, 07:55
Настоятель Свято-вознесенского собора погиб в аварии под Оленегорском
30 Января 2017, 11:18
Мурманск: прогноз отключений на 30 января
29 Января 2017, 18:46
В Мурманске пропал 16-летний подросток
30 Января 2017, 08:25
15 человек тушили гараж в Мурманске
30 Января 2017, 08:10
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
30 Января 2017, 14:25
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Здоровье » Представители мурманских медучреждений совершили рабочую поездку в Татарстан
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 17:15

Представители мурманских медучреждений совершили рабочую поездку в Татарстан


РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ — Между министерствами здравоохранения Мурманской области и Республики Татарстан достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, сообщают в региональном правительстве.

В рамках рабочего визита министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и руководители крупных учреждений здравоохранения Мурманской области ознакомились с опытом работы министерства здравоохранения Республики Татарстан по актуальным вопросам организации работы сосудистых и телемедицинских центров, подразделений онкологического диспансера и другим направлениям. Делегаты посетили детскую поликлинику «Азино», фельдшерско-акушерский пункт в Высокогорском районе и Республиканский клинический онкологический диспансер, а также обсудили актуальные вопросы организации медицинской помощи, маршрутизации пациентов от первичных онкологических кабинетов до специализированных отделений онкодиспансера и обеспеченности высокотехнологическим оборудованием.

Кроме того, представителям Мурманской области удалось познакомиться с деятельностью приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы, сосудистого центра и кардиореанимации, отделения реанимации и интенсивной терапии, с деятельностью медицины катастроф и санавиации, а также продемонстрирована работа ситуационного центра Республиканской клинической больницы, в котором сосредоточена работа по взаимодействию больницы с другими медучреждениями.

В конце поездки делегаты посетили новый перинатальный центр республики, в котором оказывается высокотехнологичная медицинская помощь беременным и роженицам.

В рамках рабочего визита состоялась встреча делегации Мурманской области с министром здравоохранения Республики Татарстан Аделем Вафиным. Итогами визита стали договоренности между Мурманской областью и Республикой Татарстан о дальнейшем сотрудничестве, в том числе об организации стажировок медицинских работников.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В правительстве отказались снять запрет на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных людей
2.
Валерий Перетрухин с руководителями медучреждений Мурманской области изучит опыт минздрава Татарстана
3.
В России хотят ввести штраф за оскорбление врача или медперсонала
4.
Минздрав предложил ограничить рекламу чипсов и газировки
5.
МДЦ планируют включить в состав Мурманской областной больницы
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта