Представители мурманских медучреждений совершили рабочую поездку в Татарстан

30 Января 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ — Между министерствами здравоохранения Мурманской области и Республики Татарстан достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, сообщают в региональном правительстве.

В рамках рабочего визита министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и руководители крупных учреждений здравоохранения Мурманской области ознакомились с опытом работы министерства здравоохранения Республики Татарстан по актуальным вопросам организации работы сосудистых и телемедицинских центров, подразделений онкологического диспансера и другим направлениям. Делегаты посетили детскую поликлинику «Азино», фельдшерско-акушерский пункт в Высокогорском районе и Республиканский клинический онкологический диспансер, а также обсудили актуальные вопросы организации медицинской помощи, маршрутизации пациентов от первичных онкологических кабинетов до специализированных отделений онкодиспансера и обеспеченности высокотехнологическим оборудованием.

Кроме того, представителям Мурманской области удалось познакомиться с деятельностью приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы, сосудистого центра и кардиореанимации, отделения реанимации и интенсивной терапии, с деятельностью медицины катастроф и санавиации, а также продемонстрирована работа ситуационного центра Республиканской клинической больницы, в котором сосредоточена работа по взаимодействию больницы с другими медучреждениями.

В конце поездки делегаты посетили новый перинатальный центр республики, в котором оказывается высокотехнологичная медицинская помощь беременным и роженицам.

В рамках рабочего визита состоялась встреча делегации Мурманской области с министром здравоохранения Республики Татарстан Аделем Вафиным. Итогами визита стали договоренности между Мурманской областью и Республикой Татарстан о дальнейшем сотрудничестве, в том числе об организации стажировок медицинских работников.