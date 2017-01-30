Цены на лекарства могут вырасти на 20%

31 Января 2017 года, 10:25

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – К 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%, пишут «Известия». Это произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами, подсчитали в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС).

Представители фармацевтического сообщества и производители считают, что обязательная маркировка лекарственных препаратов может привести к повышению цен. Максимальный ценовой прирост может дойти до 20%, показало исследование РААС, в котором локально рассчитали предварительные затраты производителя.

«На площадке локального производителя нами произведен предварительный расчет затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут от 10–12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15–20%», — рассказала исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

По ее словам, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование. Например, для оптового и розничного звеньев требуется прибор для считывания QR-кода, а по всей товаропроводящей цепи — дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение.

В Росздраве сообщили, что эксперимент по маркировке стартует 1 февраля. В пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, четыре крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами. Пилотный проект стартует в Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областях.

Как ранее сообщало Министерство промышленности и торговли, эксперимент должен продлиться до конца года, а с 1 января 2018 года маркировка QR-кодами уже должна стать обязательной.

Эксперты не исключают, что из-за маркировки с рынка могут исчезнуть некоторые виды лекарственных средств. Но речь идет лишь о форме выпуска: например, может исчезнуть определенная дозировка. Однако, как отмечает директор по развитию RNС Pharma Николай Беспалов, производители вряд ли захотят отказываться от стабильного дохода.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что маркировка лекарств QR-кодами не повлияет на стоимость препаратов. По его словам, стоимость нанесения QR-кода будет равна на каждой упаковке порядка от 0,4 до 1 рубля.

С ним согласен президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. Он считает, что стоимость лекарственных препаратов в России «никак не может увеличиться на 20%».

«Могу сказать, что представители фармацевтического сообщества преувеличивают. 20% — это большая величина. Тем более у нас дорогие лекарства. Цена может подняться до 2%, никак не больше. Нет ничего сложного в том, чтобы нанести QR-код. Это не так затратно», — заявил эксперт.

Эксперт в области продаж и фармацевтики «Фора-Фарм» Наталия Круглова считает, что цена лекарства не может значительно повыситься по двум причинам: из-за конкуренции на фармацевтическом рынке и из-за снижения покупательной способности населения.

Фото: finance.rambler.ru