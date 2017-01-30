Детская поликлиника в Росте начала прием пациентов

31 Января 2017 года, 11:45

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской детской городской поликлинике №5 сегодня начался прием пациентов.

Ремонтные работы в поликлинике начались в сентябре 2016 года. Предполагалось, что ремонт должен завершиться не позднее 20 декабря 2016 года. Исполнителем работ была назначена компания «Найс».

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в январе провели санитарно-эпидемиологическую экспертизу отремонтированных помещений и выдали положительное заключение. Планировка и отделка соответствует требованиям санитарного законодательства. Выполнен монтаж современной системы кондиционирования.

26 января было получено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которое подтверждает соответствие помещений детской поликлиники санитарным правилам и нормативам.

30 января учреждению выдана лицензия на ведение детской городской поликлиникой №5 медицинской деятельности по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, д. 33/2.

В поликлинике организованы два кабинета врачей-педиатров, прививочный и процедурный кабинеты. Медицинская помощь будет оказываться в соответствии со стандартами и порядками оказания медпомощи в отремонтированных и оснащенных новым медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем помещениях.

Фото: LiveInternet