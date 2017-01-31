Эпидемпорог по ОРВИ и гриппу в Мурманской области превышен на 26%

31 Января 2017 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – На четвёртой неделе 2017 года (в период с 23 января по 29 января) наблюдается превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу по совокупному населению Мурманской области на 26%. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В этой связи постановлением главного государственного санитарного врача по Мурманской области с 31 января 2017 года вводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение роста заболеваемости.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом в области определяется циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2), гриппа В и негриппозных вирусов. Лабораторными исследованиями установлено, что наибольшее число находок вирусов гриппа выявлено среди заболевших взрослых, которые не были привиты.

С целью разобщения коллективов, как одной из мер предупреждения эпидемического распространения заболеваний ОРВИ и гриппом, частично приостановлена деятельность 31-го класса в 11 школах на 5 административных территориях области.

Фото: Twitter