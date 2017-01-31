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Главная » Здоровье » Более 57 млн рублей получит Мурманская область на оказание высокотехнологичной помощи, не включённой в базовую программу ОМС
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 16:13

Более 57 млн рублей получит Мурманская область на оказание высокотехнологичной помощи, не включённой в базовую программу ОМС


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Правительство России распределило 6 млрд рублей субсидий на повышение доступности для населения дорогостоящих видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в региональных медицинских организациях. Из региональных бюджетов на эти цели будет направлено 29,5 млрд рублей.

Мурманская область на указанные цели в 2017 году получит 57,25 млн рублей.

В 2016 году в медицинских организациях субъектов Федерации на условиях софинансирования получили высокотехнологичную медицинскую помощь 171,3 тыс. человек.

Принятое решение будет способствовать повышению доступности для населения дорогостоящих видов ВМП, оказываемой в региональных медицинских организациях.

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