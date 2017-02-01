Смертность от новообразований выросла в Мурманской области

02 Февраля 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2016 году в Мурманской области от новообразований умерли 1522 человека, что на 7,6% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщается в материалах Росстата. На 6,3% увеличилось количество смертей от болезней органов дыханий – 185 человек.

В тоже время число умерших от болезней системы кровообращения сократилось на 6,7% до 4701 случаев. Также на 11,5% уменьшилось число умерших от болезней органов пищеварения – до 469 человек.

Напомним, по итогам 2016 года в Мурманской области умерли 8741 человек, в том числе от внешних причин смерти – 893.