В регионах проверят качество работы СПИД-центров

04 Февраля 2017 года, 08:00

РОССИЯ/ 4 февраля/БИ-ПОРТ – Получают ли ВИЧ-инфицированные в регионах необходимыми лекарствами в нужном количестве? Этот вопрос в ближайшее время предстоит выяснить Росздравнадзору. Подобную просьбу вице-премьер Ольга Голодец озвучила накануне на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Также стало известно, что на борьбу с ВИЧ правительство России в этом году выделило 19,78 млрд руб., в том числе 14,76 млрд руб. пойдет на централизованную закупку антивирусных препаратов.

Заместитель Министра здравоохранения Сергей Краевой рассказал, что к 2030 году в России должны быть достигнуты одобренные ООН цели 90–90–90: 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать об этом; 90% инфицированных должны получать антиретровирусную терапию; у 90% проходящих лечение вирус должен быть подавлен.

Участники заседания рассмотрели план реализации стратегии, подготовленный Минздравом России. Ольга Голодец поручила обеспечить бесперебойное снабжение медицинских учреждений антиретровирусными препаратами.