Правительство РФ увеличило размер выплаты почётным донорам

07 Февраля 2017 года, 10:46

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — С 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054 для ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства РФ.

С учетом размера индексации в 2017 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным этими нагрудными знаками, составляет 13041,14 рублей.

В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год в полном размере до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.

Фото: cherlock.ru