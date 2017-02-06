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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила земляков с Международным днем саамов
 
 
 
 

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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

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Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Здоровье » Правительство РФ увеличило размер выплаты почётным донорам
 
 
 
 
07 Февраля 2017 года, 10:46

Правительство РФ увеличило размер выплаты почётным донорам


РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — С 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054 для ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства РФ.

С учетом размера индексации в 2017 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным этими нагрудными знаками, составляет 13041,14 рублей.

В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год в полном размере до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.

Фото: cherlock.ru

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