Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области превышен

07 Февраля 2017 года, 15:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ — С 30 января по 5 января в Мурманской области сохраняется превышение эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппу. Однако, как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса: темп прироста регистрации случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с прошлой неделей составил 4%, а среди взрослых отмечено снижение регистрации на 8%.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом в области определяется циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2). Лабораторными исследованиями установлено, что наибольшее число находок вирусов гриппа выявлено среди заболевших взрослых, которые не были привиты.

Чтобы не допустить распространение ОРВИ и гриппа ведомство продолжает мониторинг посещаемости в образовательных организациях. Было принято решение разобщить 45 классов в 17 школах, а также 10 групп в 6 дошкольных садах области.

Фото: kakprosto.ru