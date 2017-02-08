На «Большом Радио» поговорят о работе отделения челюстно-лицевой хирургии Мурманской областной больницы

08 Февраля 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - В нашем регионе существует единственное отделение челюстно-лицевой хирургии и располагается оно в Мурманской областной клинической больнице имени Петра Баяндина. Какие операции проводят медики? Сколько хирургических вмешательств в год делают специалисты этого отделения? С какими заболеваниями обращаются за помощью северяне? На эти и другие вопросы ответит гость программы «Точка зрения» завотделением челюстно-лицевой хирургии Мурманской областной клинической больницы им.П.А. Баяндина - Владимир Кудяшев.

Эфир с ведущей Анной Будовской состоится 9 февраля в 10 часов утра. Телефон, по которому можно задать вопрос спикеру – 45-09-45.

Радиостанция доступна для жителей Мончегорска и Оленегорска на 102 FM; для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106,9 FM и для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103,6 FM.