Инна Погребняк: Речь о закрытии действующего травмпункта в здании Мурманской городской поликлиники №1 не шла и не идет

09 Февраля 2017 года, 09:39

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера заместитель губернатора Инна Погребняк провела рабочее совещание, посвященное вопросам оказания травматологической помощи. Ключевой темой стал вопрос создания современного приемного отделения для оказания помощи по профилю «травматология и ортопедия» в условиях стационара на базе «Севрыбы».

«Речь о закрытии действующего травмпункта в здании Мурманской городской поликлиники №1 не шла и не идет. Травмпункт на прежнем месте продолжит функционировать», – пояснила Инна Погребняк.

Как сообщил глава областного Минздрава Валерий Перетрухин, «Севрыба» располагает типовым зданием, в проекте которого изначально было предусмотрено наличие травмпункта. Предполагается, что впоследствии действующий травмпункт на базе поликлиники №1 продолжит прием населения в рабочее время в будние дни. В ночное время, выходные и праздничные дни травматологическая помощь взрослому населению будет оказываться на базе «Севрыбы». Там же будут обслуживаться пациенты с травмами, нуждающиеся в сложном лечении.

Начальник мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба» Альфред Татаркулов отметил, что сейчас на базе учреждения амбулаторная неотложная помощь населению уже оказывается. Так, за 2016 год в приемном отделении обслужено более 3000 амбулаторных пациентов. Татаркулов подчеркнул, что для оказания высококвалифицированной травматологической помощи «Севрыба» обладает всеми необходимыми ресурсами. Речь идет о наличии специалистов высокого класса и необходимых площадей, круглосуточном режиме оказания помощи принятым на лечение пациентам.

Главный специалист травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина Павел Преснов сказал, что ни одна поликлиника не является тем учреждением, на базе которого может полноценно функционировать травмпункт. Он должен располагаться при стационаре. Стационар дает возможность провести качественное комплексное обследование пациента и избежать возможных осложнений после травм, подчеркнул Преснов.

Ранее, отвечая на вопрос «Би-порта», в пресс-службе Минздрава агентству сообщили, что в «Севрыбе» открывается новый травмпункт, однако позже Валерий Перетрухин заявил, что старый травмпункт закроют, а персонал и оборудование переедут в больницу «Севрыба».