Главный врач Печенгской ЦРБ опровергает заявление о закрытии роддома и реанимации

09 Февраля 2017 года, 16:18

НИКЕЛЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Жители посёлка Никель написали обращение в Министерство здравоохранения Мурманской области, передает ТВ-21. Никельчан волнует, в частности, перенос поликлиники из центра на окраину и сокращение количества коек в больнице.

В поликлинике сообщили, что переезд в здание Центральной районной больницы – мера вынужденная. Старое помещение представляло угрозу для жизни. Заключением экспертизы его признали аварийным. С 1 февраля из центра посёлка до больницы запущен микроавтобус, он делает 14 рейсов в день туда и обратно.

«Гора, людям плохо добираться, дороги не чищены. Это всё трудно. А с другой стороны, мы там сидели с 80-ых годов и в грибках этих задыхались», – говорит Галина Бухольцева, участковый терапевт:

Валерий Перетрухин, глава областного Минздрава, отметил, что в реконструкцию Печенгской ЦРБ вложили 45 миллионов рублей, еще 25 миллионов ушло на новое оборудование.

Еще одна серьезная проблема – отсутствие «узких» специалистов. Врачи говорят, что дефицит кадров есть, но так же, как и везде. Молодых специалистов привлекать на периферию всё сложнее, но над этим работают.

Несмотря на сообщения жителей о том, что роддом и реанимацию, по словам местных медиков, все-таки будут закрывать, ни в Министерстве здравоохранения, ни в ЦРБ эту информацию не подтверждают.

«Планов по какому-либо закрытию, переносу и прочих мероприятиях не было и нет. Больше скажу: 8 декабря министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин согласовал нам организационную структуру учреждения, в котором даже речи нет о том, что где-то что-то закрыть», – подчеркнул Николай Полудненко, главный врач Печенгской ЦРБ.

Всё то же самое министр здравоохранения готов повторить лично: 10 февраля у него запланирована рабочая поездка в Печенгский район и, по предварительной информации, в графике – встреча с жителями Никеля.