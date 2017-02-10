12 Февраля 2017 года, 12:06

МИР/12 февраля - В Китае зафиксирован первый в этом году случай инфицирования человека птичьим гриппом H7N9. С этим диагнозом в Пекине был госпитализирован 68-летний мужчина по фамилии Чжан из города Ланфан провинции Хэбэй, сообщает «Синьхуа».

В данный момент больной находится в критическом состоянии. Господин Чжан обратился в больницу города Ланфан 29 января, 6 февраля его перевели в одну из больниц Пекина, где и подтвердили заражение вирусом H7N9. По мнению врачей, больной мог контактировать с домашней птицей.