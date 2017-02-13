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Главная » Здоровье » В России разработано первое отечественное лекарство от рассеянного склероза
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 18:15

В России разработано первое отечественное лекарство от рассеянного склероза


РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Российские ученые разработали первый отечественный препарат для больных рассеянным склерозом, пишут «Известия». Лекарство под названием «ксемус» проходит финальную стадию клинических испытаний.

Заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов рассказал, что речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, позволяющей больному рассеянным склерозом быть социально активным.

«Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно. Среди них особое место занимает как рассеянный склероз. В ходе прогрессии у заболевшего вырабатываются аутоантитела на собственные белки», — говорит Габибов.

По словам Габибова, сейчас препаратов для лечения рассеянного склероза немного, больным в основном выписывают иностранные препараты, например, копаксон. Также в России и по всему миру применяются несколько дженериков.

«Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает», — объясняет академик. Сейчас, по его словам, завершена первая стадия клинических испытаний.

По его прогнозам, препарат появится на рынке не раньше 2020 года. Лечение применяемым сейчас копаксоном стоит тысячи долларов, но новый препарат будет гораздо дешевле, считает Габибов. Академик также добавил, что ксемус будет включен в систему ОМС и доступен пациентам с рассеянным склерозом бесплатно.

По данным Министерства здравоохранения, за 2014 год в России было зарегистрировано 67637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015 число больных, вставших на учет, выросло до 72767 человек. Выявляемость рассеянного склероза продолжила расти и в 2016 году.

Фото: Svopi.ru

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