Интенсивность заболеваемости гриппом снижается в Мурманской области

14 Февраля 2017 года, 12:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — С 6 по 12 февраля в Мурманской области при превышении эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппу сохраняется тенденция по снижению интенсивности эпидемического процесса.

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, на 6 неделе 2017 года темп прироста регистрации случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с прошлой неделей составил 2%, в том числе среди детей раннего и дошкольного возрастов отмечено снижение регистрации на 4 и 7% соответственно.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом в области определяется циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2). Наибольшее число находок вирусов гриппа выявлено среди заболевших взрослых, которые не были привиты.

В целях профилактики формирования очагов ОРВИ и гриппом продолжается мониторинг посещаемости в образовательных организациях. Так, на этой неделе было разобщено 33 класса в 12 школах и 14 групп в 9 детских садах на 10 административных территориях области.

Фото: Twitter