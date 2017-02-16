График работы медицинских учреждений в праздничные дни

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - Министерство здравоохранения Мурманской области определило режим работы областных учреждений здравоохранения в праздничные дни февраля 2017 года.
Амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) Мурманской области в выходные дни будут работать по следующему графику:
- 23, 24 и 26 февраля 2017 года - выходные праздничные дни;
- 25 февраля 2017 года - амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) работают по режиму субботнего дня.
Фото: Twitter