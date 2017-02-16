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Главная » Здоровье » Число госпитализаций среди пожилых людей выросло за пять лет на 7,5%
 
 
 
 
17 Февраля 2017 года, 10:18

Число госпитализаций среди пожилых людей выросло за пять лет на 7,5%


РОССИЯ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Ежегодное число посещений врача пожилыми людьми сократилось на четверть, пишут «Известия». При этом количество пенсионеров, которые оказываются в стационаре, напротив, выросло.

Ежегодное число посещений врача пожилыми людьми в 2015 году по сравнению с 2011-м сократилось на 26,3%. Одновременно с этим число госпитализаций среди них выросло на 7,5%. К такому выводу пришли эксперты фонда независимого мониторинга «Здоровье», проанализировав данные Росстата.

Директор фонда, член Общественной палаты России Эдуард Гаврилов считает, что сложившаяся ситуация стала следствием оптимизации сети медицинских учреждений. Часть поликлиник и больниц была ликвидирована без учета возрастного состава населения и транспортной инфраструктуры.

«До медицинских учреждений пожилым людям часто просто не под силу добраться, врачи-специалисты принимают далеко от дома. В результате заболевания выявляются несвоевременно и в более запущенной форме, когда амбулаторное лечение не помогает. Поэтому требуется госпитализация с оказанием специализированной, более дорогой медпомощи», — рассказал Гаврилов.

В ходе проверки Счетной палаты РФ в 2014 году выяснилось, что 17,5 тысяч населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тысяч расположены на расстоянии свыше 20 км до ближайшего врача. При этом объем платных медицинских услуг в том же году вырос более чем на 20%.

«Доступность медицинской помощи в России серьезно снижается. Пожилые люди не могут сами дойти до врача или не хотят сидеть в очередях, которые сохраняются, несмотря на запись. При этом у них нет возможности оплатить медуслуги», — подтверждает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Однако главный гериатр Министерства здравоохранения, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева уверена, что рост госпитализаций говорит о повышении доступности медицинской помощи для пожилых. Им оказывается любая специализированная помощь в любом государственном лечебном учреждении.

«В настоящее время доля пожилых пациентов среди госпитализированных больных достаточно высока и составляет 32%. При этом значительно увеличивается количество оперативных, в том числе высокотехнологичных вмешательств (с 24% в 2011 году до 29% в 2015). Возможность подготовить пациента любого возраста к самой сложной операции появилась благодаря повышению качества медицинской помощи», — считает Ткачева.

Напомним, по итогам 2015 года Мурманская область оказалась в лидерах по росту больничной смертности. По данным регионального министра здравоохранения Валерия Перетрухина в 2014 году показатель внутрибольничной летальности был равен 1,88, а в 2015 – уже 1,92.

«Основной причиной роста больничной летальности является хорошая доступность стационарной медицинской помощи, о чем свидетельствует высокий показатель уровня госпитализации (на 15,4% выше среднего показателя по России) и уменьшение на 12,4% случаев смертей на дому», - сообщил в ноябре 2016 года глава Минздрава Мурманской области.

Также Валерий Перетрухин отметил, что на росте общей летальности сказывается развитие паллиативной помощи. В стационары стали больше госпитализировать «неизлечимых больных в терминальной стадии заболеваний, которым создаются достойные условия по лечению и уходу».

Фото: depositphotos.com

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