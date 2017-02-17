Судьба тест-полосок для измерения уровня сахара в крови – в руках врача

17 Февраля 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Решение о целесообразности, кратности и количестве исследований глюкозы на дому врач принимает индивидуально для каждого пациента с сахарным диабетом, сказал глава областного министерства здравоохранения Валерий Перетрухин в рамках прямой линии в редакции газеты «Мурманский вестник».

Министру задали вопрос о том, почему второй год не выдаются тест-полоски для измерения уровня сахара при диабете. Перетрухин ответил, что «выписывание лечащим врачом рецептов на бесплатное получение тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови в домашних условиях находится в прямой зависимости от типа сахарного диабета и течения заболевания у каждого конкретного пациента».

По его словам, стандарты первичной медико-санитарной помощи при диабете регламентируют проведение исследований уровня глюкозы в крови с помощью анализаторов, не уточняя тип анализатора (анализатор медицинской организации или анализатор для исследований на дому). И решение о целесообразности и количестве самостоятельных исследований глюкозы лечащий врач принимает индивидуально для каждого пациента. При этом он учитывает, соблюдает ли больной рекомендации по питанию и физической активности.

Кроме того, добавил министр, если пациент обращается к врачу для повторной выписки рецепта на тест-полоски, то он «должен предъявить портативный глюкометр, на котором он проводил исследования, а также дневник самоконтроля, в который он вносит результаты измерений».

«Течение сахарного диабета и показатели гликемии не зависят напрямую от количества самоконтроля глюкозы крови, а находятся в прямой зависимости от правильного отношения пациента к своему заболеванию», - заключил Перетрухин.

Фото: med2c.ru