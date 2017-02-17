Министра здравоохранения Мурманской области оштрафовали на три тысячи рублей

20 Февраля 2017 года, 11:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения Мурманской области при закупке лекарственных препаратов для страдающих бронхиальной астмой в нарушение закона включило в один лот поставку лекарственных средств с различными международными непатентованными наименованиями, превысив предельное значение начальной цены контракта почти на 10 млн рублей. Данный факт был выявлен в результате проверки, проведённой прокуратурой Мурманской области. Аналогичные нарушения допущены при проведении электронного аукциона для обеспечения лекарственными препаратами больных сахарным диабетом.

В этой связи, прокуратурой области в отношении министра здравоохранения области вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере трёх тысяч рублей. По результатам рассмотрения акта реагирования постановлением УФАС по Мурманской области должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Помимо этого, в деятельности Министерства выявлены факты необоснованного расторжения контракта по соглашению сторон при наличии оснований для принятия мер по предъявлению и взысканию с поставщика штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств и внесения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным фактам в адрес Министерства прокуратурой области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к недопущению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: Twitter