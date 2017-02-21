Режим работы подразделений Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы с 22 по 26 февраля

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В период с 22 по 26 февраля подразделения Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы работают следующим образом:
Мурманск
Ул. Книповича, 51А
22 февраля – с 9:00 до 19:00
23 февраля – выходной
24 – 25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Ул. Шабалина, 45
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 26 февраля – выходной
Ул. П. Осипенко, 8
22 февраля – с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
23 февраля – выходной
24 февраля – с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00
25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
Оленегорская городская ветеринарная станция
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Ветеринарный участок г. Кола, Красноармейская, 5
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Ветеринарный участок п. Мурмаши, Кайкова, 16а
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Ветеринарная станция п. Молочный, Совхозная, 3
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 26 февраля – выходной
Апатитская городская ветеринарная станция
22 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Кировская городская ветеринарная станция
22 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Ловозерская районная ветеринарная станция
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 26 февраля – выходной
Ветеринарный пункт пгт. Ревда
22 февраля – с 14:00 до 17:00
23 – 26 февраля – выходной
Мончегорская городская ветеринарная станция
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Полярнозоринская городская ветеринарная станция
22 – 23 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Полярнинская городская ветеринарная станция и ветеринарный участок г. Снежногорск
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
26 февраля – выходной
Североморская городская ветеринарная станция
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00
26 февраля – выходной
Кандалакшская районная ветеринарная станция
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00
26 февраля – выходной
Печенгская районная ветеринарная станция, ветеринарный участок г. Заполярный, ветеринарный участок г. Заозерск
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
23 – 24 февраля – выходной
25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00
26 февраля – выходной
Ковдорская районная ветеринарная станция
22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00
23 февраля – выходной
24 февраля – с 11:00 до 15:00
25 февраля – 26 февраля – выходной
Фото: Twitter