Режим работы подразделений Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы с 22 по 26 февраля

21 Февраля 2017 года, 11:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В период с 22 по 26 февраля подразделения Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы работают следующим образом:

Мурманск

Ул. Книповича, 51А

22 февраля – с 9:00 до 19:00

23 февраля – выходной

24 – 25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Ул. Шабалина, 45

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 26 февраля – выходной

Ул. П. Осипенко, 8

22 февраля – с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

23 февраля – выходной

24 февраля – с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00

25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

Оленегорская городская ветеринарная станция

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Ветеринарный участок г. Кола, Красноармейская, 5

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Ветеринарный участок п. Мурмаши, Кайкова, 16а

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Ветеринарная станция п. Молочный, Совхозная, 3

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 26 февраля – выходной

Апатитская городская ветеринарная станция

22 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Кировская городская ветеринарная станция

22 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Ловозерская районная ветеринарная станция

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 26 февраля – выходной

Ветеринарный пункт пгт. Ревда

22 февраля – с 14:00 до 17:00

23 – 26 февраля – выходной

Мончегорская городская ветеринарная станция

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Полярнозоринская городская ветеринарная станция

22 – 23 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Полярнинская городская ветеринарная станция и ветеринарный участок г. Снежногорск

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00

26 февраля – выходной

Североморская городская ветеринарная станция

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00

26 февраля – выходной

Кандалакшская районная ветеринарная станция

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

26 февраля – выходной

Печенгская районная ветеринарная станция, ветеринарный участок г. Заполярный, ветеринарный участок г. Заозерск

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

23 – 24 февраля – выходной

25 февраля – с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

26 февраля – выходной

Ковдорская районная ветеринарная станция

22 февраля – с 9:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00

23 февраля – выходной

24 февраля – с 11:00 до 15:00

25 февраля – 26 февраля – выходной

Фото: Twitter