Средняя продолжительность жизни финских мужчин скоро превысит 80 лет

23 Февраля 2017 года, 16:45

ФИНЛЯНДИЯ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Ожидаемая продолжительность жизни финских мальчиков 2030 года рождения обещает стать на четыре года и четыре месяца больше, чем у мальчиков, которые родились в 2010 году. Средняя продолжительность жизни финских мужчин в 2030 году составит 81 год, а финских женщин – 84 года, приводит данные исследований, медицинский журнал The Lancet.

Разные исследования показывают, что качество системы здравоохранения и здоровый образ жизни населения сильно влияют на продолжительность жизни людей. Например, если в стране мало курят и мало употребляют алкоголь.

Напомним, в России хотят запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года. Новую антитабачную концепцию разработал Минздрав.