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Главная » Здоровье » Следком возбудил дело о заболевании ребёнка после прививки в Мурманске
 
 
 
 
27 Февраля 2017 года, 17:08

Следком возбудил дело о заболевании ребёнка после прививки в Мурманске


МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело о заболевании пятилетнего ребенка после прививки. Мать пострадавшего Ольга Слепнева уверена, что поствакцинальное осложнение появилось от инъекции против ветряной оспы, которую посоветовала сделать педиатр. Инцидент произошел еще летом прошлого года.

«Через 10 дней после прививки вакциной появилась чрезмерная сонливость и слабость в мышцах, вялость, светобоязнь, потом непроизвольные улыбки и отведение глаз в сторону, атаксия, выпадение языка и отвисание нижней челюсти, речь с придыханием и дрожанием, – рассказывает «Российской газете» мама мальчика. – Диагнозы ставили разные. В итоге мы консультировались с неврологом неофициально и он подтвердил, что на лицо стволовая симптоматика характерная для ветряночного энцефалита. Детский инфекционист также подтвердила, что наш сын перенес энцефалит. У сына поражение центральной нервной системы и головного мозга. Восстановление и реабилитация - дело не одного месяца».

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг не отвечающие требованиям безопасности и повлекшее за собой вред для жизни и здоровья». В ходе следствия будут проведены все необходимые экспертизы.

Фото: Евгения Волкова/РГ

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