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Главная » Здоровье » Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 11:27

Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?


МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Мурманская областная Дума удовлетворила протест прокурора области на отдельные положения закона о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Как сообщила «Би-порту» старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами области, органами местного самоуправления Вера Михайлова, некоторые параметры закона не соответствуют федеральным нормам, изложенным в программе о гарантиях на получение бесплатной медицинской помощи. Речь, в частности, идёт о нормативах финансовых затрат.

Затраты на один случай госпитализации в рамках базовой программы ОМС, согласно территориальной программе, составляет 45147,31 рублей, в то время как в федеральной программе заложена сумма 47527,9 рублей. Аналогичная ситуация и с объемом средств, выделяемых областным бюджетом: территориальной программой предусмотрена сумма в 123519,5 рублей, тогда как норматив составляет 135643,9 рублей. Немного занижен и подушевой норматив. Согласно госпрограмме, он должен составлять 17418,4 рублей, однако в Мурманской области на 2017 год он составляет 17408,3.

«Кроме того, в территориальной программе не определены порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в территориальной программе», - отметила Михайлова.

Она сообщила, что Дума, рассмотрев вопрос на заседании 28 февраля, решила удовлетворить прокурорский протест.

«Протест был удовлетворен, депутаты приняли решение направить проект закона в областное правительство для разработки изменений. Я полагаю, что силами одной Думы проработать изменения нельзя — требуются серьёзные расчёты с привлечением специалистов-медиков в том числе», - рассказала Михайлова.

Расчётами новых нормативов займется Минздрав, в адрес которого агентство уже направило официальный запрос и расчитывает получить ответ в ближайшее время.

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