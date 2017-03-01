Показатель заболеваемости ОРВИ в Мурманской области ниже эпидпорога

01 Марта 2017 года, 14:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Эпидемиологическая ситуация в Мурманской области по заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 20 февраля по 26 февраля стабильная, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога в целом во всех группах населения, сообщаю в региональном Роспотребнадзоре.

Наряду с вирусами негриппозной этиологии на 8-ой неделе 2017 года циркулируют вирусы гриппа, доля положительных находок среди которых свидетельствует о невысокой интенсивности процесса заболеваемости гриппом населения области.

«Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом остаётся на ежедневном контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области», - сообщают в ведомстве.

Фото: Twitter