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Главная » Здоровье » К 2018 году будет создан регистр людей, нуждающихся в наркотических анальгетиках и паллиативной помощи
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 11:30

К 2018 году будет создан регистр людей, нуждающихся в наркотических анальгетиках и паллиативной помощи


РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – С 1 января 2018 года в России заработает государственный регистр пациентов, нуждающихся в лечении препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества, и пациентов, которым необходима паллиативная медпомощь. Об этом пишут «Известия».

Соответствующее поручение вице-премьер Ольга Голодец дала в среду главе Министерства здравоохранения Веронике Скворцовой после заседания Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве.

Минздраву поручено включить в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуль по диагностированию болевого синдрома и алгоритмы выбора и назначения терапии пациентам с таким синдромом. По данным «Известий», в профильных ведомствах уже разрабатывают шкалу боли. А модуль, после того как врач введет в него данные по результатам осмотра и общения с пациентом, выдаст ответ, какие лекарства ему показаны для обезболивания — вплоть до дозировки и времени приема.

Заместитель директора по науке Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена Георгий Новиков заявил, что во всем мире пользуются субъективными методами определения интенсивности боли.

«Существуют различные шкалы, которые оценивают интенсивность боли по баллам — от 1 до 5 или до 10. Или вербально: нет боли, умеренная, сильная, нестерпимая и т.д. Вообще интенсивность боли можно определить по продолжительности ночного сна пациента. Если пациент жалуется на нестерпимую боль, но всю ночь спал, видимо, все-таки это его субъективное впечатление, а объективно у него не сильная и не нестерпимая боль, а умеренная», - сказал Новиков.

По мнению Георгия Новикова, включение модуля оценки хронической боли в деятельность врачей лечебных специальностей крайне необходимо.

«Это могло бы помочь им правильно ориентироваться в терапии хронической боли и могло бы расширить возможности противоболевой терапии, причем не только для онкологических пациентов. Если оценочные шкалы будут внедрены, любой врач лечебной специальности будет в этом разбираться. И даже если сам будет не в состоянии оказать помощь, то сможет отправить пациента к другим специалистам», — отметил он.

Член общественного совета при Минздраве Сергей Лазарев считает, что внесенные в модуль данные фактически станут показателем ответственности врача.

«И если он не назначил наркотический анальгетик, можно спросить, почему он так поступил, если по этим критериям необходим сильный препарат, — пояснил Лазарев. — Вообще в системе здравоохранения многих развитых стран самое основное — это обезболить. Неслучайно у нас в законе «Об основах охраны здоровья» появилась фраза: каждый человек имеет право жить без боли».

В то же время главный врач Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Владимир Сельчук не считает такой модуль необходимым. По его мнению, «опрос и осмотр больного — это обычный необходимый минимум, который онколог и вообще любой врач знает и должен выполнить».

Член совета по попечительству Петр Родионов заявил, что такой алгоритм подстрахует врача от ошибок в подборе терапии, компенсирует отсутствие необходимых знаний и уменьшит страх перед назначением наркотических анальгетиков. По мнению Родионова, нежелание врачей работать с наркотическими анальгетиками является одной из ключевых проблем.

«Проведенное нами исследование показало, что врачи по-прежнему считают процедуру выписывания наркотических препаратов сложной, — рассказал он. — Зачастую им не хватает знаний в области диагностики и лечения болевого синдрома. Не последнюю роль играет то, что в представлении врача любое, даже незначительное нарушение правил работы с такими препаратами может закончиться уголовным преследованием. Поэтому врачи не хотят брать на себя ответственность, иногда даже пытаются отговорить от приема наркотических анальгетиков».

Член совета, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Константин Добрынин сообщил, что группа сенаторов совместно с ФПА и фондом помощи хосписам «Вера» разработали законопроект. В соответствии с ним врачи, совершившие нарушение при работе с наркосодержащими препаратами, будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности, но при условии, что оно совершено впервые и у врача не было корыстного мотива.

По данным Росздравнадзора, количество пациентов, получивших необходимое им обезболивание, за 2016 год выросло на 46%, а число аптек и медицинских организаций, отпускающих наркотические препараты, увеличилось на 36%. В то же время эксперты отмечают, что адекватное обезболивание получает лишь небольшая часть от общего числа нуждающихся.

Фото: Depositphotos

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