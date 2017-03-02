Эксперты считают необходимым ввести продажу антибиотиков по рецептам

02 Марта 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Продажа антибиотиков без рецептов - одна из причин появления устойчивых бактериальных инфекций, заявил в эфире радио Sputnik директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он отметил, что, по мнению экспертов, необходимо не только введение рецептов при продаже антибиотиков, но и ужесточение их назначения, поскольку врачи зачастую перестраховываются и назначают антибиотики без показаний к их применению. Эти меры позволят снизить угрозу распространения вирусов.

«Если иметь в виду бактериальную устойчивость, то, конечно, эти меры будут иметь положительное влияние. Но есть очень много и других нюансов. Во-первых, нерациональное применение антибиотиков. Это самолечение, когда нет обоснований, а люди самостоятельно назначают себе эти препараты, потому что они отпускаются без рецептов. С другой стороны, некоторые производители предлагают короткие курсы лечения. Короткие, или прерванные курсы антибиотиков тоже очень опасны в плане развития устойчивости. И третий фактор – это частые назначения одних и тех же препаратов, что приводит к тому, что организм начинает вырабатывать на генетическом уровне определенную устойчивость», – рассказал Викулов.

Кроме того, добавил он, такая устойчивость может передаваться от одних организмов к другим. Например, в одной семье пролечили человека антибиотиками, а других членов семьи не подвергали этому лечению. Но устойчивую микрофлору мы можем определить у всех членов семьи.

«Здесь очень важно внимательно относиться не только к выбору лечения, к квалификации специалиста, который назначает эти препараты, но и иметь достаточный уровень диагностики и оснащения, который позволяет врачам качественно определять состав микрофлоры и чувствительность к этим препаратам», - пояснил эксперт.

Фото: TKS.ru