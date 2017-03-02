В Финляндии зафиксирован подъем заболеваемости норовирусной инфекцией

02 Марта 2017 года, 19:50

ФИНЛЯНДИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – В Финляндии с января 2017 года по настоящее время наблюдается эпидемический подъем заболеваемости норовирусной инфекцией, которая распространена повсеместно. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 570 человек, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«У пострадавших лиц наблюдаются тошнота, рвота, диарея. Сейчас специалистами проводится комплекс профилактических мероприятий, в том числе организованы лабораторные исследования биоматериала», – отмечают в Роспотребнадзоре.

Фото: forums.flyro.ru