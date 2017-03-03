Массовое отравление детей произошло в кировском детском саду

03 Марта 2017 года, 12:12

КИРОВСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В детском саду №36 посёлка Титан (Кировск) произошла вспышка острой кишечной инфекции. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, сегодня из 83 детей в детсад не пришёл 31 ребёнок.

«В настоящее время 19 детей осмотрены врачом ГОБУЗ «Апатистко-Кировская центральная городская больница», из них четверо детей на приеме в поликлинике, 15 – обследованы на дому», - сообщили в областной прокуратуре.

По данному факту назначена прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении и организации питания детей.

Учитывая обстоятельства произошедшего, в настоящее время прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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