На «Большом Радио» поговорят о платной медицине

03 Марта 2017 года, 12:54

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - Зачастую северянам для того, чтобы попасть на приём к узкому специалисту или экстренно получить помощь врача широкого профиля, приходится обращаться к платной медицине. Она имеет свои достоинства и свои недостатки, о которых в прямом эфире «Большого Радио» расскажет директор медицинского центра «Губернский лекарь» Андрей Лукьянчук. Также он обсудит с ведущей Анной Будовской критерии выбора платного учреждения и ответит на вопросы радиослушателей, которые можно будет задать по телефону 45-09-45. Не пропустите эфир «Точки зрения» 6 марта в 10 часов утра.

«Большое Радио» доступно для жителей Мончегорска и Оленегорска на 102 FM; для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106,9 FM и для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103,6 FM.