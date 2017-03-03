Роспотребнадзор приостановил деятельность детского сада в Мурманской области, где отравились дети

03 Марта 2017 года, 14:47

КИРОВСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области наложило временный запрет деятельности детского сада №36 в населённом пункте Титан (Кировск), где накануне отравился 31 ребёнок. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве. Кроме того, вынесено постановление об отстранении сотрудников пищеблока от работы до получения результатов лабораторных исследований.

«В детском дошкольном учреждении осуществлен отбор проб пищевых продуктов, воды и смывов с объектов внешней среды, отобран материал от персонала и больных детей для проведения лабораторных исследований», - говорится в собощении.

Сегодня стало известно, что из 83 детей сегодня в детский сад не пришли 31 ребёнок, которые ранее были отправлены домой с подозрением на острую кишечную инфекцию. В настоящий момент по данному факту Прокуратура, Следственный комитет и Роспотребнадзор ведут проверку.

Фото: LiveInternet