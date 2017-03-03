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Главная » Здоровье » Ситуацию в кировском детском саду контролируют в региональном правительстве
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 17:40

Ситуацию в кировском детском саду контролируют в региональном правительстве


КИРОВСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — Министерство здравоохранения и министерство образования и науки Мурманской области взяли ситуацию в детском саду №36 в посёлке Титан на контроль, сообщают в региональном правительстве.

Напомним, что сегодня в детском саду №36 посёлка Титан (Кировск) произошла вспышка острой кишечной инфекции. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, из 83 детей в детсад не пришёл 31 ребёнок. По данным Апатитско-Кировской центральной городской больницы, куда обратились родители заболевших, дети не нуждаются в госпитализации, лечение проводится амбулаторно на дому.

В настоящее время отбираются анализы для определения возбудителя заболевания. Эпидемиологические мероприятия проводит территориальный филиал Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Кроме того, было проведено экстренное совещание со всеми заведующими детских садов Кировска, издан приказ Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска об усилении контроля за соблюдением санэпидрежима в детском саду №36.

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