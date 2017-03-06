Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем
Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы
Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов» Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов»
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
 
 

Видеоновости16+

В редакцию «Вечёрки» пожаловали кошки. Мурманчане голосуют за новый символ газеты
 
 
 
 

Курсы валют 04.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2235
0,1585
1 USD
Доллар США
58,9099
0,9472
1 EUR
Евро
61,9850
0,5967
10 NOK
Норвежских крон
69,4758
0,2360
10 SEK
Шведских крон
64,9052
0,7950
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
2.3 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
06 Марта 2017, 13:45
Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
06 Марта 2017, 13:30
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
Студентов-судэкспертов Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета МЧС перевели на обучение в головной вуз
06 Марта 2017, 11:50
Студентов-судэкспертов Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета МЧС перевели на обучение в головной вуз
Почти 51 млн рублей получат молодые семьи Мурманской области на покупку жилья
06 Марта 2017, 11:40
Почти 51 млн рублей получат молодые семьи Мурманской области на покупку жилья
 
 
 
 

Самое читаемое

У посетительницы кафе «увели» шубу
05 Марта 2017, 16:00
Житель Оленегорска обвиняется в незаконном получении выплат
06 Марта 2017, 10:44
Мурманские кадеты выступили в роли жюри военно-патриотического турнира
05 Марта 2017, 18:00
Рецидивист из Мурманска приговорен к пяти годам колонии за развратные действия в отношении подростков
06 Марта 2017, 10:22
Около 150 жителей Кандалакши вышли на митинг против двойной оплаты отопления
06 Марта 2017, 09:40
Мурманск: прогноз отключений на 6 марта
05 Марта 2017, 18:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Здоровье » Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 13:45

Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети


КИРОВСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В детском саду №36 населённого пункта Титан (Кировск) выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организации питания детей и соблюдению санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Об отравлении детей стало известно 3 марта - из-за острой кишечной инфекции из 83 воспитанников детского сада не пришли 31. 19 детей были осмотрены врачом ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница», из них четверо детей на приеме в поликлинике, 15 – обследованы на дому. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Моноэтиологичность очага, одномоментность возникновения и особенности клинического течения заболеваний, вовлечение в эпидемический процесс детей всех групп ДОУ, выявленные нарушения на пищеблоке указывают на возможную реализацию пищевого пути передачи», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство приняло решение приостановить деятельность детского сада.

Фото: LiveInternet

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Уголовное дело возбуждено по факту травмирования мальчика в кольском батутном парке
2.
В Архангельске обсудят проблемы арктических муниципалитетов
3.
Оленегорская прокуратура хочет заблокировать сайты, на которых можно купить леопарда и амурского тигра
4.
8 тысяч военнослужащих Норвегии, США и Великобритании вышли на учения на границе с Мурманской области
5.
Мурманские шахматисты победили на международном юношеском турнире по шахматам в Париже
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта