Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети

06 Марта 2017 года, 13:45

КИРОВСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В детском саду №36 населённого пункта Титан (Кировск) выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организации питания детей и соблюдению санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Об отравлении детей стало известно 3 марта - из-за острой кишечной инфекции из 83 воспитанников детского сада не пришли 31. 19 детей были осмотрены врачом ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница», из них четверо детей на приеме в поликлинике, 15 – обследованы на дому. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Моноэтиологичность очага, одномоментность возникновения и особенности клинического течения заболеваний, вовлечение в эпидемический процесс детей всех групп ДОУ, выявленные нарушения на пищеблоке указывают на возможную реализацию пищевого пути передачи», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство приняло решение приостановить деятельность детского сада.

Фото: LiveInternet