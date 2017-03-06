Уголовное дело возбуждено по факту травмирования мальчика в кольском батутном парке

06 Марта 2017 года, 15:00

КОЛА/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего на территории батутного парка. Как сообщили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, 12 февраля 2017 года мальчик, 2003 года рождения, упал на металлический каркас батута на территории батутного парка «Небо» в городе Кола. В результате происшествия ребёнок получил телесные повреждения.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изучается изъятая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью.

Это не первый подобный случай на территории данного батутного парка. 2 февраля 2017 года также было возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений девочкой 2006 года.

Фото из группы «ВКонтакте»