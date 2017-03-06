Ещё в одном кировском детском саду отравились дети

06 Марта 2017 года, 16:55

КИРОВСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – 9 из 18 детей одной из групп детского сада №16 Кировска обратилась за медицинской помощью по причине заболевания остро-кишечной инфекцией. Один ребёнок был госпитализирован в инфекционное отделение Апатитско-Кировской ЦГБ, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении и организации питания детей.

В настоящее время прокуратурой города в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены материалы проверки.

На прошлой неделе в населённом пункте Титан (Кировск) 31 ребёнок детского сада №36 пострадали от острой кишечной инфекции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Деятельность детского сада приостановлена.