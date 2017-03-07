Эксперты: эпидемия птичьего гриппа в Подмосковье – не повод для паники

07 Марта 2017 года, 11:18

РОССИЯ/ 7 марта / БИ-ПОРТ – Роспотребнадзор выявил вспышку птичьего гриппа в Подмосковье на птицефабриках в Пушкинском, Сергиево-Посадском и Щелковском районах. Сообщается, что под наблюдением врачей из-за инфекции находятся 14 человек, которые контактировали с больными птицами.

Ранее птичий грипп за четыре дня убил более 11 тысяч куриц в деревне Березняки Сергиево-Посадского района. Со 2 марта там действует режим чрезвычайной ситуации, но оснований для паники нет, заявил в эфире радио «Sputnik» профессор, доктор медицинских наук, академик Европейской Академии Наук Юрий Гендон.

«То, что вирусы время от времени птичьи инфицируют хозяйства - это связано с тем, что эти хозяйства плохо оборудованы. В свое время, когда началась паника с птичьим вирусом, ВОЗ дала очень хорошие советы, что надо сделать для того, чтобы птицы, переносящие этот вирус, не попали непосредственно на фермы, которые разводят кур. Вот если бы у нас следили за этим и использовали то, что было предложено, конечно, было бы у нас значительно меньше случаев заражения», - отметил профессор.

Он также подчеркнул, что вирус птичьего гриппа не передается от человека к человеку. При этом термическая обработка мяса птицы гарантирует то, что человек не заболеет.

«Если вы птицу зажарили - ничего не будет. Если вы суп делаете, или если вы жарите - все погибает тут же. На порядочность бизнесменов надеяться не стоит, надо проверять, если они к нам птицу привозят, надо обязательно проверять - нет ли там инфекций, потому что в замороженной птице тоже может быть вирус», - пояснил академик.

Фото: Roland Weihrauch / DPA / ТАСС