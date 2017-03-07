Одна из групп кировского детского сада закрыта на карантин после вспышки кишечной инфекции

07 Марта 2017 года, 13:55

КИРОВСК/ 7 марта /БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту массового отравления детей в детском саду в Кировске.

Напомним, что инцидент произошел 6 марта. 9 из 18 детей одной из групп детского сада №16 Кировска обратилась за медицинской помощью по причине заболевания остро-кишечной инфекцией. По данным прокуратуры Мурманской области, один ребёнок был госпитализирован в инфекционное отделение Апатитско-Кировской ЦГБ. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что группа раннего возраста детского сада №16 с 6 марта закрыта на карантин.

«Очаг носит локализованный характер, причина инфицирования устанавливается. В детском дошкольном учреждении осуществлен отбор проб пищевых продуктов, воды и смывов с объектов внешней среды, отобран материал от персонала и больных детей для проведения лабораторных исследований», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что на прошлой неделе в населённом пункте Титан (Кировск) 31 ребёнок детского сада №36 также пострадал от острой кишечной инфекции. По данному факту было возбуждено уголовное дело, деятельность детского сада была приостановлена до сегодняшнего дня.

Фото: Twitter