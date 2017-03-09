Две группы закрыты в детских садах Ловозерского района из-за ОРВИ и гриппа

09 Марта 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 9 марта /БИ-ПОРТ – С 27 февраля по 5 марта эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями характеризуется снижением интенсивности эпидемического процесса.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в области наблюдается незначительное превышение эпидемических порогов заболеваемости. По данным вирусологического мониторинга обследовано 33 человека, у трети выделены вирусы штаммов гриппа, которые полностью совпадают со штаммами, вошедшими в состав сезонных вакцин против гриппа.

Кроме того, на 9-ой неделе 2017 года в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ приостанавливался воспитательный процесс в 2 группах в ДОУ Ловозерского района.

«Ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области», - сообщили в ведомстве.

Фото: jlady.ru