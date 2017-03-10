Сбалансированное спортивное питание

10 Марта 2017 года, 10:22

Интенсивные нагрузки при многочасовых тренировках требуют грамотного подхода к рациону питания. Особое место в нем занимают препараты, содержащие элементы и вещества необходимее организму для правильного наращивания полезной мышечной массы. Таким продуктом является сывороточный протеин WPC 80, очищенный от ненужных жиров и от молекул лактозы с помощью метода ультрафиолетовой фильтрации. Помимо спорта он используется при лечении заболеваний, осложненных потерей веса. Белковые компоненты данного препарата являются необходимым организму материалом. Он, как конструктор, разбирается на молекулярные компоненты для аминокислот. А те, используются нашим организмом в синтезе своих белков, служащих уже для создания ткани мышечных волокон.

В других спортивных препаратах используется подобный принцип расщепления компонентов для активации биологически необходимых процессов. Все спортивное питание OstroVit производится по уникальной инновационной технологии с использованием ионной очистки, что позволяет создать чистый продукт, не дающий выраженных побочных эффектов. Употребление спортивного питания позволяет поддержать процесс катаболизма, усилить прочность костной ткани и активизировать обменный цикл.

Забота о здоровье спортсменов

Производитель, безусловно, старается подбирать оптимальный состав для своих препаратов, но всегда стоит помнить о проверенном правиле, что польза определяется количеством. Практически все нужные вещества спортивного питания содержатся в натуральной пище. Но если вы решили форсировать процесс физподготовки, то соблюдайте меру в употреблении специальных спортпрепаратов.