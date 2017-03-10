Областной Минздрав продолжает сокращать число мест в стационарах

10 Марта 2017 года, 15:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения Мурманской области сократит количество мест в стационарах в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные, полученные «Би-портом» через официальный запрос в ведомство.

В Минздраве утверждают, что принятый в Мурманской области норматив объема специализированной медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования на 5,3% превышает установленные федеральные нормы. При этом за последние два года объемы оказания помощи уменьшились – если в 2015 году было развёрнуто 5649 коек круглосуточного пребывания, то в 2016 году их число сократилось до 5431, а программой на 2017 год предусмотрено 5191 место.

Кроме того, в ответе Минздрав указал, что в Мурманской области обеспеченность койками в расчёте на 10 тысяч населения выше аналогичного показателя по СЗФО и по всей России в целом.

«Коечный фонд медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь жителям региона, соответствует фактической потребности населения в получении данного вида медицинской помощи», - ответили в Минздраве.

При этом ведомство не прокомментировало информацию о том, что сокращение числа коек связано с финансовыми сложностями, поскольку уменьшение числа койко-мест может быть вызвано необходимостью пересмотра распределения средств, выделяемых в рамках базовой программы ОМС на один случай госпитализации.

Напомним, что в феврале Мурманская областная Дума рассмотрела и удовлетворила протест прокурора области на отдельные положения закона о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Речь в протесте шла о том, что некоторые параметры закона не соответствуют федеральным нормам, изложенным в программе о гарантиях на получение бесплатной медицинской помощи. В частности, нормативы финансовых затрат на один случай госпитализации в территориальной программе оказались ниже, чем предусматривает федеральная.