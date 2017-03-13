Эксперты: качество медицинских услуг в России снижается

13 Марта 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 13 марта /БИ-ПОРТ – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения подвела итоги контроля качества и безопасности медицинской деятельности. За 2016 год ведомство провело 8362 проверки в государственных, муниципальных и частных медицинских организациях. Нарушения прав граждан были выявлены почти в 50% от числа проверенных поликлиник, больниц и медицинских центров. Как сообщают «Известия», больше всего претензий у экспертов Росздравнадзора оказалось к низкой доступности и качеству медицинской помощи: выявлено 2029 подобных случаев.

По мнению заведующего кафедрой управления и экономики здравоохранения ВШЭ профессора Сергея Шишкина, одна из главных причин, негативно влияющих на качество медицинской помощи, — это нехватка специалистов первичной медико-санитарной помощи, в частности, участковых терапевтов и педиатров. Загруженность этих врачей и их недостаточная квалификация приводят к тому, что больше половины своих пациентов они направляют на консультацию к узким специалистам, которых не хватает, а потому для россиян уже стали привычными длинные сроки ожидания консультаций специалистов.

По результатам проверки Росздравнадзора, нередко также нарушаются права пациентов на бесплатную медицинскую помощь в том объеме, который предусмотрен государственными гарантиями. Есть случаи, когда медицинская помощь не оказывалась вовсе.

Отдельно Росздравнадзор проверил соблюдение стандартов медицинской помощи. В результате 1232 проверок было выявлено 2602 нарушения. Из них львиная доля (1944) пришлась на необоснованное невыполнение медицинских услуг, имеющих усредненную частоту предоставления.

За время проведения инспекции Росздравнадзор выдал 1679 предписаний об устранении нарушений – на 18% больше, чем за 2015 год. По мнению профессора Сергея Шишкина, эти данные говорят о снижении качества медицинской помощи в стране.

«В России государственные гарантии по объему медицинский услуг сопоставимы с западноевропейскими. При этом в нашей стране в последние два года государственные расходы на сферу здравоохранения составляют 3,3% ВВП, в то время как за границей — 7,9%», - считает профессор.