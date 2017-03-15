Более 6,5 тысячи северян получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2016 году

15 Марта 2017 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – Показатель обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью в Мурманской области остается одним из самых высоких по России.

«Высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 6,5 тысячи жителей региона, что на 10% больше, чем в 2015 году. Более 3,5 тысячи человек прошли лечение на базе Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина», – рассказали в пресс-службе правительства Мурманской области.

В прошлом году за счет средств областного бюджета было закуплено 68 единиц медицинского оборудования и 816 единиц медицинской мебели, в том числе: рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места для Печенгской центральной районной больницы и цифровой маммограф для Мурманского областного онкологического диспансера. В рамках программы борьбы с туберкулезом за счет средств федерального бюджета был поставлен компьютерный томограф и лабораторное оборудование.

На заседании коллегии по итогам деятельности регионального Минздрава за 2016 год было озвучено, что проведение капитального и текущего ремонта выполнено на 37 объектах в 20 региональных учреждениях здравоохранения. В ближайших планах завершить ремонт радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера, детской поликлиники Мончегорской ЦРБ, а также начало капитального ремонта детской поликлиники в Североморске и поликлиники в микрорайоне Нива-3 Кандалакши.