На дефицитные места трудоустроены 44 врача Мурманской области

15 Марта 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – В 2017 году 44 медработника получат выплаты от регионального Министерства здравоохранения. За прошедший год на дефицитные рабочие места уже трудоустроены 44 врача-специалиста, получивших единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей.

«Для уменьшения кадрового дефицита в отрасли министерством ведется работа по подготовке квалифицированных работников, в рамках которой в 2016 году по «целевым направлениям» в число студентов медицинских вузов страны были зачислены 63 выпускника образовательных организаций Мурманской области», – сообщили «Би-порту» в Правительстве Мурманской области.

В 2015 году этот показатель составлял 53 человека. Всего в регионе трудятся более 3,5 тысячи врачей и более 10 тысяч специалистов среднего медперсонала.

Фото: Twitter