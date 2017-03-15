Более 100 млн рублей было потрачено на профилактику производственного травматизма в Мурманской области

16 Марта 2017 года, 10:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ - 101,5 млн рублей было направлено Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 2016 году. Об этом «Би-порту» сообщили в Фонде соцстраха.

«Самым популярным видом расходов на превентивные мероприятия было и остается приобретение средств индивидуальной защиты - около 50%. Также работодатели проводили специальную оценку условий труда, обязательные медицинские осмотры, обучение по охране труда и отправляли сотрудников на санаторно-курортное лечение», - говорится в сообщении.

В 2017 году на предупредительные меры запланировано 106 млн рублей.

Фото: sntat.ru