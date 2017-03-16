В Мурманской области отменён карантин по гриппу и ОРВИ

16 Марта 2017 года, 10:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ - С 13 марта 2017 года отменены дополнительные профилактические мероприятия (карантин) по гриппу и ОРВИ на территории Мурманской области. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Мурманской области Лена Лукичёва.

По данным регионального управления Роспотребнадзора за прошедшую неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мурманской области составил 60,57 на 10 тысяч населения, что на 19,56% ниже порогового уровня. В Мурманске этот показатель оказался ниже на 11,5% и составил 78,23.

«Необходимость в дальнейшем выполнении комплекса дополнительных профилактических мероприятий по гриппу на территории Мурманской области в настоящее время отсутствует», - говорится в тексте постановления.